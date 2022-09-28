МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Apple Inc отказывается от планов по увеличению производства новых iPhone в этом году, поскольку ожидания скачка спроса не подтвердились. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg News со ссылкой на источники. Apple начнет производить iPhone в Индии

Согласно агентству, компания велела поставщикам прекратить наращивание сборки флагманского семейства iPhone 14 на 6 млн единиц во второй половине этого года.

Вместо этого Apple запланирована производство 90 млн телефонов в указанный период, что почти столько же, сколько и год назад, и соответствует первоначальному прогнозу Apple, сделанному летом, уточнили источники агентства.

На момент написания статьи Apple не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Спрос на более дорогие модели iPhone 14 Pro выше, чем на версии начального уровня, и, как сообщает Bloomberg, по крайней мере один поставщик Apple переориентирует производственные мощности с более дешевых iPhone на модели премиум-класса.

На этой неделе Apple сообщила, что начнет сборку iPhone 14, представленного в начале сентября, в Индии, поскольку технологический гигант переносит часть своего производства из Китая.