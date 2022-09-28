Bloomberg: Apple отказалась наращивать производства iPhone из-за не оправдавшего ожидания спроса
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Apple Inc отказывается от планов по увеличению производства новых iPhone в этом году, поскольку ожидания скачка спроса не подтвердились. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg News со ссылкой на источники.
Согласно агентству, компания велела поставщикам прекратить наращивание сборки флагманского семейства iPhone 14 на 6 млн единиц во второй половине этого года.
Вместо этого Apple запланирована производство 90 млн телефонов в указанный период, что почти столько же, сколько и год назад, и соответствует первоначальному прогнозу Apple, сделанному летом, уточнили источники агентства.
На момент написания статьи Apple не ответила на запрос Reuters о комментарии.
Спрос на более дорогие модели iPhone 14 Pro выше, чем на версии начального уровня, и, как сообщает Bloomberg, по крайней мере один поставщик Apple переориентирует производственные мощности с более дешевых iPhone на модели премиум-класса.
На этой неделе Apple сообщила, что начнет сборку iPhone 14, представленного в начале сентября, в Индии, поскольку технологический гигант переносит часть своего производства из Китая.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220928/838277972.html