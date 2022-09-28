МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Удаление сервисов VK из App Store обусловлено санкциями со стороны Великобритании, заявил изданию The Verge представитель Apple Адам Дема. Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения в российской "дочке" Google

В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме. Ранее в среду Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота".

"Эти приложения (VK — ред.) распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", — заявил Дема.

"Чтобы соответствовать этим санкциям, Apple удалила учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и приложения нельзя загружать из App Store… независимо от местоположения. Пользователи, которые уже загрузили эти приложения, могут продолжать их использовать", — пояснил Дема.