МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Россияне в сентябре стали покупать больше проводных наушников и кнопочных телефонов, но при этом сократили покупки смартфонов и беспроводных наушников, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты зафиксировали падение посещаемости в торговых центрах

Так, по их данным, "объем продаж смартфонов в натуральном выражении оказался ниже прошлогоднего уровня на 21%, кнопочных телефонов — выше на 15%, беспроводных наушников — ниже на 18%, проводных наушников — выше на 22%".

При этом по всем четырем товарам средний чек снизился по сравнению с прошлым годом: по смартфонам — на 5%, до 15 610 рублей, по телефонам с кнопками — на 2%, до 960 рублей, по беспроводным наушникам — на 4%, до 1892 рублей, по проводным — на 5%, до 198 рублей.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что в топ-продаж кнопочных телефонов вошли модели в низшей ценовой категории, до тысячи рублей, в минималистичном дизайне, рассчитанные на две сим-карты, обладающие опцией "фонарик" в виде центральной кнопки, с FM-радиоприемником, а также емкостью аккумулятора с запасом работы в режиме ожидания две недели.