МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цены на некоторые модели iPhone 13 в магазинах официального дилера Apple re:Store с 21 по 29 сентября снизились на 10%, на iPhone 11 — изменились незначительно, а на iPhone 12 сохранились на прежнем уровне, убедился корреспондент РИА Новости. Bloomberg: Apple отказалась от планов наращивания производства iPhone

Так, цены на iPhone 13 Pro Max с объемом памяти в 265 ГБ снизились на 9,1%, до 109 990 рублей, с объемом памяти в 128 ГБ — на 9,9%, до 99 990 рублей. Снижение цен на смартфоны с объемом памяти в 1 ТБ составило 5,6%, до 169 990 рублей, с объемом памяти в 512 ГБ — 6,3%, до 149 990.

Кроме того, снизились цены на iPhone 13 с объемом памяти в 256 ГБ — на 4,4%, до 85 990 рублей, и с объемом памяти в 128 ГБ — на 2,6%, до 75 990 рублей.

Цены на iPhone 13 Pro с объемом памяти в 1 ТБ сократились на 5,9%, до 159 990 рублей, с объемом памяти в 512 ГБ — на 6,7%, до 139990, с объемом памяти в 265 ГБ — на 4,5%, до 105990 рублей, с объемом памяти в 128 ГБ — на 8,6%, до 95990 рублей.

iPhone 13 mini с объемом памяти в 128 ГБ и 256 ГБ оказался единственной моделью серии, у которой цены сохранились на прежнем уровне, составив 69 990 рублей и 79 990 рублей соответственно.

Цены на iPhone 12 mini с объемом памяти в 128 ГБ и 64 ГБ остались на прежнем уровне и составили 62990 рублей и 56990 рублей соответственно. Цены на iPhone 12 с объемом памяти в 256 ГБ, 128 ГБ и 64 ГБ также остались на прежнем уровне и составили 79990 рублей, 69990 рублей и 60990 рублей соответственно. Цены на iPhone 11 с объемом памяти в 128 ГБ снизились на 3,5%, до 55 990 рублей, а с объемом памяти в 64 ГБ не изменились и составили 49 990 рублей.

Кроме того, цены на наушники Apple AirPods (третьего поколения 2022 года) снизились на 5,3%, до 17 990 рублей, на наушники Apple AirPods Pro — на 4,3%, до 21990 рублей, на наушники Apple AirPods (2019) — на 7,1%, до 12 990 рублей.