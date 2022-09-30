МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Продажи новых моделей iPhone 14 начались в магазинах re:Store, сообщил корреспондент РИА Новости. Цены на ряд моделей iPhone 13 у официального дилера в России упали на 10%

Отмечается, что модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с объемом памяти в 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ представлены в цветах "темно-фиолетовый", "черный космос", "серебристый" и "золотой".

Минимальная цена гаджета, согласно публикации на интернет-портале, составляет 119 990 рублей (за модель с объемом памяти 128 ГБ), максимальная — 171 990 рублей (за модель с памятью 1 ТБ). Стоимость iPhone 14 Pro Max варьируется от 134 990 рублей до 184 990 рублей.

Дата начала продаж еще двух новых моделей — iPhone 14 и iPhone 14 Plus — в магазинах re:Store пока неизвестна, добавил корреспондент.