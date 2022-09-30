МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Норникель" провел испытания дрона для диагностики линий электропередачи (ЛЭП) Норильско-Таймырской энергетической компании, сообщили в пресс-службе предприятия. "Норникель" соберет заявки на облигации в рублях и долларах

"Норникель" провел испытания дрона-канатоходца "Стрекоза". Беспилотник предназначен для диагностики линий электропередачи (ЛЭП)", — говорится в сообщении компании на ее Telegram-канале.

Добавляется, что благодаря дрону электромонтерам не обязательно будет подниматься на высоту для выполнения работ, так как беспилотник способен выявлять различные механические повреждения, ставить ремонтные зажимы и "обрабатывать кабели антикоррозионными составами".

Как полагает старший менеджер департамента промышленных активов "Норникеля" Александр Кудинов, слова которого приводятся в сообщении, такая технология может обладать большими перспективами и "высоким экономическим эффектом".

"По результатам тестирования будет произведен анализ и варианты использования данной технологии на объектах группы компании "Норникель", — добавил он.