МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. iPhone 14 Pro стал одной самых популярных моделей новой линейки смартфонов Apple у россиян, рассказали РИА Новости в пресс-службе опрошенных маркетплейсов. Цены на ряд моделей iPhone 13 у официального дилера в России упали на 10%

"Сейчас самые популярные у покупателей модели нового поколения — это iPhone 14 128 Гб в черном цвете и iPhone 14 Pro 256 Гб в черном и в фиолетовом цвете", — сообщили агентству в пресс-службе маркетплейса "Яндекс Маркет".

Причем текущий спрос на iPhone 14 на "Яндекс Маркете" оказался выше того, что был год назад на старте продаж iPhone 13. В то же время после старта продаж новых моделей на маркетплейсе существенно увеличился спрос на смартфоны предыдущей линейки — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Так, за последние 10 дней продажи модели iPhone 13 в штуках выросли почти в два раза.

Как сообщили агентству в пресс-службе Wildberries, "чаще всего приобретают модели iPhone 14 Pro, затем по популярности следуют iPhone 14 Pro Max и iPhone 14". По данным маркетплейса, чаще всего выбирают модели в новом фиолетовом (Deep Purple) либо в черном (Space Black) цвете. Большинство потребителей предпочитают объем встроенной памяти 256 Гб.

В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили, что спустя несколько часов после старта предзаказа самой популярной моделью стал iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете с объемом памяти 128 Гб. За весь же период со старта предзаказа абсолютными лидерами стали флагманские iPhone Pro и Pro Max в фиолетовом цвете, причем пользователи отдают предпочтение моделям с объемом памяти в 256 Гб. На втором по популярности месте — модели iPhone Pro и Pro Max в оттенке Space Black. Некоторые пользователи отдали предпочтение гаджетам с максимальным объемом памяти в 1 ТБ.

Apple 7 сентября представила базовые iPhone 14, в том числе iPhone 14 Pro, и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны представлены в пяти цветах и оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке был назначен на 16 сентября. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.