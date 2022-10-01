НЬЮ-ДЕЛИ, 1 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу дал старт началу работы сетей связи стандарта 5G. Европа может остаться без мобильной связи, сообщил Reuters

"Сегодня 1,3 миллиарда индийцев получают в подарок 5G… Наше правительство работает над достижением цели интернета для всех", — сказал Моди на выставке "Индийский мобильный конгресс".

Моди напомнил, что правительство Индии ранее оказало поддержку развертыванию сетей стандарта 4G, что привело к снижению "стоимости передачи данных и положило начало революции в области передачи данных".

Предполагается, что 2035 году использование технологий 5G принесет Индии 450 миллиардов долларов.

В конце августа председатель Reliance Jio Мукеш Амбани заявил, что компания инвестировала 2 триллиона рупий (25 миллионов долларов) в сети стандарта 5G и планирует запустить высокоскоростную связь в ключевых городах страны в ближайшие два месяца. Первоначально сети этого стандарта будут запущены в ряде крупных городов, в частности Дели, Мумбаи, Ченнаи и Калькутте. К декабрю 2023 года компания планирует расширить зону действия сети 5G на всю Индию. Глава МИД Индии заявил, что энергорынки находятся под серьезным давлением

В начале этого года министр финансов Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что развертывание мобильных услуг 5G частными операторами связи в Индии произойдет в 2022-2023 годах. Глава минфина также добавила, что к марту 2023 года в Индии должны быть доступны смартфоны стандарта 5G, подключенные к сетям крупнейших частных операторов связи — Reliance Jio, Airtel и Vodafone Idea. Также власти Индии объявили, что в стране будет стимулироваться производство с целью продвижения технологии 5G.

Мобильные сети стандарта 5G обеспечивают более высокие скорости передачи данных по сравнению с существующими сетями, низкую задержку и поддерживают большее количество пользователей, устройств и услуг и одновременно обладают более высокой эффективностью.