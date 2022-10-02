МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать о том, что смартфон подвергся удаленному взлому, рассказал "Известиям" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. "Всевидящее око": кто следит за вами через смартфон

Так, по его словам, на хакерскую атаку может указывать то обстоятельство, что смартфон стал нагреваться, быстро разряжаться, зависать или перезагружаться сам по себе. Также у него могут самостоятельно запускаться разные приложения или появиться характерное "эхо" при разговоре.

При этом обнаружить доступ к устройству третьих лиц может быть непросто, поскольку шпионские программы максимально незаметны. Как правило, за помощью обращаются, когда уже что-то произошло — исчезла крупная сумма со счета, у владельца гаджета стали требовать деньги за нераспространение сведений, например, содержимого чатов, видео или фото приватного содержания.

"У взломанных гаджетов меняется "поведение". Сам по себе включается и выключается Wi-Fi, мобильный интернет или другая служба, появляются неизвестные приложения, которые вы не устанавливали. Они могут отобразиться как иконка на рабочем столе или пункт меню в настройках. То есть бывает, что его даже не видно, поэтому обращайте внимание на изменения", — отметил преподаватель Synergy Academy, Product Lead в "Сколково" Артур Карапетов.

На заражение гаджета может указывать и рост трафика интернета — следить за ним можно при помощи различных приложений, в том числе сотового оператора. Если телефон взломали, к примеру, с целью похищения данных, то их отправляют на сервера злоумышленников и, соответственно, растет расход трафика.

То же самое происходит и с батареей. К ее разрядке приводят приложения, работающие в фоновом режиме, о которых человек может даже не знать.

Иногда пользователи замечают в списке исходящих непонятные звонки или SMS, обрывы вызовов или изменение настроек без ведома пользователя, рассказала руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера фонда "Сколково" Оксана Ульянинкова.

"Проверить смартфон можно, изучив приложения, доступы и разрешения к ним. Необходимо просканировать устройство антивирусом на наличие зловредного ПО", — отметила она.