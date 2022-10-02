МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пока музыкальный сервис SoundCloud не ограничит противоправный контент, в РФ его не разблокируют — политик призвал ждать появления отечественных аналогов. Роскомнадзор пояснил, почему ограничил доступ к сервису SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в воскресенье.

"В условиях платформы четко прописан запрет на дезинформацию, призывы к насилию и оскорбительные высказывания — но политические предпочтения для администрации SoundCloud важнее собственных правил. Это единственное объяснение, почему на немецком сервисе продолжают выходить подкасты, наполненные отборной русофобией и фейками", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

В качестве другого примера проявления "двойных стандартов" он отметил блокировку в прошлом году подкаста американского журналиста Энди Нго, "который давно был костью в горле для Демократической партии США", "получал угрозы от экстремистов", и был "вынужден эмигрировать в другую страну". По словам парламентария, пока сервис не ограничит доступ к противоправному контенту, его вряд ли разблокируют в России.

"Поэтому ждем появления российских аналогов SoundCloud, ведь на благоразумие его администрации лично у меня надежды нет", — резюмировал он.