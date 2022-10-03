МИНСК, 3 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне западных санкций заявил, что нужно совершить прорыв в белорусской микроэлектронике. Лукашенко предсказал Белоруссии "небывалый урожай" зерна

Как сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, данное поручение Лукашенко сделал во время согласования в должности генерального директора ОАО "Интеграл" Андрея Буйневича.

"Слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс. Там нужен прорыв, капитальный прорыв", — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что на фоне западных санкций необходимость развития микроэлектроники понимают и в России. "На последних переговорах президент России сказал: "Мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники". Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, не работает высокоточное оружие. Ничего не работает… В эту сферу и россияне, и мы будем инвестировать, потому что открывается глобальный рынок в нашей части: белорусско-российский, постсоветский", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что, если будет продукция хорошая, ее купят везде.

"Но конкуренты при этом у нас бешеные. Слава богу, что они ушли с нашего рынка. Значит, мы будем востребованными. Поэтому с Россией вместе надо заниматься этим направлением. Несладко будет, поэтому разбирайся, вникай", — поручил президент новому руководителю предприятия.