МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Компании "Микрон" и "НМ-Тех" подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производства на мощностях "НМ-Тех", сообщает пресс-служба Минпромторга. Назван срок для импортозамещения полупроводников в России

"На форуме "Микроэлектроника-2022" резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" АО "Микрон" и ООО "НМ-Тех" подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производства на мощностях "НМ-Тех", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Микрон" окажет содействие "НМ-Тех" в освоении таких продуктов, как двухинтерфейсная СБИС для применения в платежных картах "Мир" и интегральные микросхемы для паспортно-визовых документов с биометрией и для полисов ОМС.

"Цель и безусловный приоритет — наращивание общих производственных мощностей в России. Сейчас возросший спрос превышает возможности нашей фабрики, требуется увеличить объемы выпуска", — заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова, слова которой приводятся в сообщении.

"Важно максимально быстро поставить технологию и запустить выпуск изделий – для этого у нас есть современное оборудование, высококвалифицированные кадры и технологический потенциал. Экспертиза "Микрона" позволит существенно ускорить процесс, — сообщил генеральный директор "НМ-Тех" Денис Фролов.