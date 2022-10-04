МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американский производитель микросхем Nvidia Corp заявил в понедельник, что полностью прекратит деятельность в России и предоставит сотрудникам возможность продолжить работу в других странах.

"Ранее мы приостановили поставки в эту страну, но продолжали содержать свой офис, чтобы поддержать сотрудников и их семьи. В связи с последними событиями мы больше не можем эффективно работать в этой стране", — говорится в заявлении компании, направленном по электронной почте.