Глава Минцифры Шадаев: подключение Чукотки к широкополосному интернету состоится до конца года
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Подключение Чукотки к широкополосному интернету состоится уже до конца этого года, это последний объект, который планируется подключить, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по цифровизации.
В конце августа министерство опубликовало проект постановления, согласно которому 2023 год является крайним сроком подключения Чукотского автономного округа к оптоволоконной линии с пропускной способностью в 100 Гбит/с.
"В этом году мы заканчиваем подключение Чукотки к интернету. Это последний субъект, который оставался на спутнике", — отметил он.
Строительство ВОЛС между Камчаткой и Чукоткой ведет "Ростелеком", стоимость госконтракта — 6,9 миллиарда рублей, часть ВОЛС (2,2 тысячи километров) проходит под водой. Это самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Региональное правительство в конце июля сообщало, что специалисты завершили прокладку ВОЛС Камчатка-Чукотка. Строительство распределительной оптической сети на территории округа "Ростелеком" начал еще в конце прошлого года. Новые распределительные сети доступа будут построены по технологии GPON ("оптика в квартиру"), пропускная способность будущей линии — 100 Гбит/с.
В конце июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек, оборудование при этом должно быть российским, а разместить его можно бесплатно.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221005/838365231.html