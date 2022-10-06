МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Роскосмос и НАСА прорабатывают проведение встречи глав ведомств, заявил исполнительный директор российской госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Россия выступила за продолжение международного сотрудничества в космосе

"(Встреча между Юрием Борисовым и Биллом Нельсоном) прорабатывается. Желание есть и с одной и с другой стороны", — сказал он во Флориде в связи с запуском на МКС международного экипажа с российской космонавткой Анной Кикиной.

По словам представителя Роскосмоса, стороны рассчитывают на обсуждение ряда существенных вопросов. Он подчеркнул, что главы российского и американского космических ведомств провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи.

Крикалев добавил, что для проведения переговоров может рассматриваться любое место.