В Роскосмосе рассказали о возможных переговорах с НАСА
В Роскосмосе заявили, что Борисов и глава НАСА могут встретиться до конца года
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Роскосмос и НАСА прорабатывают проведение встречи глав ведомств, заявил исполнительный директор российской госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"(Встреча между Юрием Борисовым и Биллом Нельсоном) прорабатывается. Желание есть и с одной и с другой стороны", — сказал он во Флориде в связи с запуском на МКС международного экипажа с российской космонавткой Анной Кикиной.
По словам представителя Роскосмоса, стороны рассчитывают на обсуждение ряда существенных вопросов. Он подчеркнул, что главы российского и американского космических ведомств провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи.
Крикалев добавил, что для проведения переговоров может рассматриваться любое место.