МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские разработчики к 2026 году намерены создать систему спутникового мониторинга Арктики "Окулус" для прогнозирования движения судов по Севморпути. Об этом заявила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ). В МИД России рассказали об объемах поставок грузов по Севморпути

"Российские разработчики намерены к 2026 году создать систему для круглосуточного спутникового мониторинга Арктики, что позволит обеспечить безопасность судоходства и государственных границ", — рассказал РИА Новости один из разработчиков проекта Антон Алексеев.

Отмечается, что "Окулус" вошел в топ идей форума Агентства стратегических инициатив и фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени".

Алексеев подчеркнул, что проект радиолокационного спутникового мониторинга Северного морского пути и Арктической зоны представила команда аэрокосмической корпорации "Новый космос".

Инициатива будет представлять собой масштабирование и создание группировки спутников для ежедневного прогнозирования ледовой обстановки на основе снимков из космоса, обработанных специализированным программным обеспечением.

По его словам, система сможет предоставлять оперативные данные о перемещении судов и текущей ледовой обстановке в Арктической зоне для составления прогноза на несколько суток.

"Наличие таких данных поможет объяснить, как эффективнее и выгоднее организовать навигацию судов для круглогодичного использования транспортной артерии Севморпути", — пояснил разработчик.

Инициатива включает в себя группировку спутников весом до 450 килограммов каждый, с программной и аппаратной нагрузкой. Затраты на разработку и запуск системы специалисты оценивают в три миллиарда рублей. Алексеев добавил, что в настоящий момент в России нет аналогичных систем на орбите.