Основатель Telegram Дуров предупредил о риске взлома телефона через мессенджер WhatsApp
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Хакеры могут получить полный контроль над телефоном из-за уязвимостей в мессенджере WhatsАpp, предупредил основатель Telegram Павел Дуров.
"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", — рассказал он в своем телеграм-канале.
По словам Дурова, для взлома телефона достаточно оправить вредоносное видео или запустить видеозвонок в приложении. При этом мессенджер сталкивается с подобными проблемами не впервые.
"Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки", — заключил он.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами, фотографиями, видеозаписями и звонками.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221006/838375085.html