МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Хакеры могут получить полный контроль над телефоном из-за уязвимостей в мессенджере WhatsАpp, предупредил основатель Telegram Павел Дуров. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через мессенджеры

"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", — рассказал он в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, для взлома телефона достаточно оправить вредоносное видео или запустить видеозвонок в приложении. При этом мессенджер сталкивается с подобными проблемами не впервые.

"Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки", — заключил он.

WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами, фотографиями, видеозаписями и звонками.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская