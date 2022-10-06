МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Злоумышленники могут получить доступ к телефону и к самой переписке пользователей WhatsApp через "черный ход", оставленный компанией для спецслужб, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Россиян предупредили о вредоносной рассылке под видом повесток

Ранее в четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.

"Сегодня WhatsApp работает по шифрованному протоколу end-to-end шифрование или сквозное шифрование, которое означает, что переписка и обмен файлами, которые два человека производят между собой, они не хранятся на серверах, а хранятся только на устройствах двух людей, которые между собой обмениваются информацией", — сказал Зыков.

Эксперт также добавил, что "периодически спецслужбы разных стран обращаются к WhatsApp с тем, чтобы они сделали backdoor". Зыков напомнил, что есть альянс спецслужб "Пять глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

"Они подписали меморандум, в котором призвали Meta* (компанию, которой принадлежит WhatsApp, деятельность Meta* запрещена в РФ как экстремистская) дать им backdoor — специальную уязвимость, которая позволяет спецслужбам попадать в приложение с помощью этой уязвимости", — пояснил эксперт.

Зыков пояснил, что "через backdoor, которые компания WhatsApp оставляет для спецслужб, через них могут проникать и злоумышленники".

* Запрещенная в России организация