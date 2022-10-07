МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Принадлежащий криптовалютной бирже Binance блокчейн BNB приостановил работу из-за предполагаемого хакерского взлома. СМИ: на итальянский Ferrari напали хакеры

"В связи с подозрением в незаконной деятельности (хакеров) мы временно приостанавливаем работу… Первоначальные оценки средств, выведенных с BSC, составляют от 70 до 80 миллионов долларов", — отметил блокчейн в соцсетях.

В заявлении отмечается, что примерно семь миллионов из этой суммы уже заморожены, "благодаря внутренним и внешним партнерам по безопасности".

Биржа Binance подтвердила, что приостанавливает все депозиты и снятие средств через сеть BNB.