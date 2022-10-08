МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Нежелание ограничивать себя в просмотре мобильного видео, различные приложения, а также вредоносное ПО могут "съесть" трафик, притом что он сейчас ограничен из-за отказа операторов от безлимитных тарифов, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский. Юрист рассказал, что делать при утечке личных данных в Сеть

"Многие смотрят с помощью мобильного интернета видеоролики и фильмы, пересылают файлы большого объема. При этом трафик "утекает". Социальные сети тоже "съедают" довольно много. Поэтому пользователи потребляют много трафика", – отметил он.

Повысить расход может вредоносный софт, однако со смартфонами такое случается крайне редко, уточнил эксперт.

"Вирус на мобильном устройстве – это пока еще экзотика, такое нечасто случается. Но если какой-то вредоносный программный код действительно попал в смартфон и расходует трафик, просто удалить его не получится. Понадобится антивирусная программа. Либо может помочь сброс настроек телефона до заводских", – пояснил Раевский.

Вместе с тем, по его словам, роль вирусов, расходующих мобильный интернет, могут играть разнообразные приложения.

"Мы обычно устанавливаем все подряд приложения на устройство, у нас нет тормоза, между тем они сами по себе потребляют трафик. Приложение, которым человек не пользуется, может "съедать" трафик и быть причиной того, что мобильный интернет неожиданно заканчивается. То есть в качестве вируса могут выступать приложения. Распознать это довольно просто: в настройках смартфона можно посмотреть потребляемые ресурсы, в том числе интернет-трафик. Проверьте, какие приложения потребляют больше, и подумайте, насколько они вам нужны" – посоветовал Раевский.