МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Популярные браузеры — Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google — могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности, предупредил в беседе с "Известиями" источник в одной из IT-компаний. Клименко объяснил, может ли Запад отключить Россию от интернета

Сертификат сайта — его цифровая подпись, подтверждающая подлинность ресурса. С помощью сертификата шифруются данные, перед тем как установить защищенное соединение, браузер запрашивает у сайта этот документ. Если сертификата нет или он некорректен, браузер просто не откроет страницу.

По словам собеседника издания, у разработчиков браузеров имеется возможность отозвать сертификат, и такие примеры за пределами России уже были. Так, в Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства. После этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных — и через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.

При этом следует учитывать, что сейчас существует множество браузеров, отметил начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров. "И помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и "Яндекс.Браузер", Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива», — пояснил он.

В Минцифры для сохранения работоспособности российских сайтов рекомендуют использовать браузеры, поддерживающие работу российских сертификатов, "Яндекс.Браузер" или "Атом". Как отметили в ведомстве, это наиболее простой и доступный способ обеспечить доступ ко всем важным ресурсам, онлайн-сервисам и интернет-банкингу.