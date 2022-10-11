МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минцифры России и "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах, сообщили в пресс-службе компании. Softline приобрела индийскую компанию в сфере кибербезопасности

"В рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России совместно с… "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности", — отметили в релизе.

По информации представителей "РТК-Солар", первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта – подростки, как отмечают в компании, "одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан", и проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами, которые расскажут о собственном опыте борьбы с кибербуллингом. Второй проект, подчеркнули в пресс-службе, объяснит основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах. Последний проект — "КиберЗОЖ" — побудит людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.

Гендиректор "РТК-Солара" Игорь Ляпунов добавил, что компания совместно с Минцифры планирует "по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей".