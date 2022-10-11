МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россияне за рубежом, вероятно, столкнутся с проблемами с доступом к отечественным ресурсам при блокировке части VPN-сервисов Роскомнадзором, считает заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Роскомнадзор попросили пояснить, насколько законно использование VPN

Ранее во вторник в мессенджере Telegram появилась информация, что Роскомнадзор в ближайшие дни ограничит доступ в России к ряду популярных VPN-сервисов, включая CyberChost VPN, McAfee VPN, Quark VPN, UltraSerf VPNm VPN Super Unlimited Proxy, ZenMate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и многие другие.

По мнению эксперта, при реализации инициативы "возникнет проблема у россиян за рубежом с доступом к российским ресурсам".

Пермяков отметил, что возможное решение ведомства связано с тем, что такие VPN-сервисы используют хакеры из зарубежных стран, в том числе "чтобы получать доступ к российским государственным интернет-ресурсам". Однако он добавил, что блокировка со стороны Роскомнадзора — не гарантия того, что эти VPN-сервисы станут недоступны для противоправных целей, так как злоумышленники будут стараться найти альтернативные варианты.

При этом аналитик уточнил, что многое зависит от того, как именно Роскомнадзор будет эту инициативу реализовывать.