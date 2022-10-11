Эксперт Пермяков заяви, что меры по ограничению VPN в России могут ударить по россиянам за рубежом
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россияне за рубежом, вероятно, столкнутся с проблемами с доступом к отечественным ресурсам при блокировке части VPN-сервисов Роскомнадзором, считает заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Ранее во вторник в мессенджере Telegram появилась информация, что Роскомнадзор в ближайшие дни ограничит доступ в России к ряду популярных VPN-сервисов, включая CyberChost VPN, McAfee VPN, Quark VPN, UltraSerf VPNm VPN Super Unlimited Proxy, ZenMate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и многие другие.
По мнению эксперта, при реализации инициативы "возникнет проблема у россиян за рубежом с доступом к российским ресурсам".
Пермяков отметил, что возможное решение ведомства связано с тем, что такие VPN-сервисы используют хакеры из зарубежных стран, в том числе "чтобы получать доступ к российским государственным интернет-ресурсам". Однако он добавил, что блокировка со стороны Роскомнадзора — не гарантия того, что эти VPN-сервисы станут недоступны для противоправных целей, так как злоумышленники будут стараться найти альтернативные варианты.
При этом аналитик уточнил, что многое зависит от того, как именно Роскомнадзор будет эту инициативу реализовывать.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221011/838429659.html