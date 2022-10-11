МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Работа сервисов по оформлению загранпаспортов и регистраций на "Госуслугах" восстановлена после технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ. Пользователи сообщили о сбоях в сервисах "Госуслуг" по оформлению паспортов

Ряд пользователей вечером во вторник сообщали о сбоях в работе портала "Госуслуги" — они не могли перейти на сервисы по оформлению загранспаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуги".

"Сервисы МВД на "Госуслугах" были частично недоступны из-за технических работ в системе на стороне МВД. Сейчас все сервисы и услуги работают в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе министерства.