МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Росреестр разработает цифровой сервис, позволяющий проверять достоверность выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделкой с помощью QR-кода, сервис планируют запустить в 2023 году, пишет газета "Ведомости". В Минфине предостерегли россиян от хранения сбережений в криптовалютах

"Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода. Информация из ЕГРН стала закрытой после принятия поправок в закон "О персональных данных" в июле этого года. О планах Росреестра ввести QR-проверку "Ведомостям" рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердила руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова. Сервис планируется запустить в 2023 году", — говорится в сообщении.

По данным газеты, речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получают собственники недвижимости. Выписка подтверждает права на квартиру, дом или землю. В ней содержится кадастровый номер объекта, адрес, площадь, назначение, этажность, дата ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе указываются данные о владельце, об арестах и обременениях объекта.

Когда сервис будет запущен, на выписках появится QR-код, при наведении на него камеры типичная программа сканирования будет открывать ссылку на сайт Росреестра, пишет газета.

Как отмечает издание, раньше любое лицо – как покупатель, так и его представители (юристы, риэлторы) – могли заказать выписку из ЕГРН и узнать, кому принадлежит объект недвижимости. Но в соответствии с поправками к закону "О персональных данных" с марта 2023 года информация из ЕГРН будет закрыта для третьих лиц, за исключением супругов, наследников, арендаторов, нотариусов, кадастровых инженеров и представителей госучреждений. У владельца недвижимости все еще будет право оставить свои личные данные доступными для третьих лиц, но для этого нужно будет подать заявление в Росреестр.

Отмечается, что инструмент Росреестра даст покупателю возможность в режиме реального времени увидеть, выдавалась ли выписка и соответствуют ли характеристики объекта тем, что в ней указаны. Аналогичный сервис ранее внедрила Федеральная нотариальная палата, на сайте которой по QR-коду можно проверить действительность доверенности.