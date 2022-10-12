МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с портала "Госуслуг"

По состоянию на 11.35 мск было зафиксировано 204 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.

Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения.

"У части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте". Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте", — сообщили в пресс-службе соцсети.