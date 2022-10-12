2022-10-12T12:07:37+03:00
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2022-10-12T12:07:37+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221012/838436732.html
Сбои произошли в работе социальной сети "ВКонтакте"
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Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 11.35 мск было зафиксировано 204... ПРАЙМ, 12.10.2022
технологии, новости, вконтакте, соцсети, сбои
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.
По состоянию на 11.35 мск было зафиксировано 204 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.
Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения.
"У части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте". Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте", — сообщили в пресс-службе соцсети.