МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) внедрять так называемые "умные" технологии в городах и селах России, теперь на рассмотрение Думы документ может быть вынесен 18 октября. Эксперт назвал фактор, тормозящий развитие технологий

Действующее законодательство допускает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессионных соглашений (КС) в отношении объектов информационных технологий (компьютерных программ, баз данных, информационных систем, сайтов в сетях, в состав которых входят такие программы и базы данных), а также технических средств обеспечения функционирования этих объектов.

Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", разрешает заключать в отношении таких объектов и соглашения о МЧП. Органы местного самоуправления работают "на земле" и хорошо знают потребности жителей, поэтому цифровые технологии в муниципалитетах — это реальная польза для людей, пояснял ранее один из его авторов, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Комитет по экономполитике обращает внимание, что планируемые к заключению соглашения о МЧП должны быть интегрированы в общую систему цифровизации страны и соотнесены с архитектурой государственных информационных систем. "В противном случае возникают серьезные риски создания на муниципальном уровне проектов в сфере информационных технологий, по своим техническим характеристикам не совместимых с существующими информационными системами", — указывается в заключении комитета.

Законопроект также предусматривает возможность использования концессионером существующих результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ему на момент заключения КС, при разработке новых объектов информационных технологий. Концессионер также в рамках концессионных соглашений будет вправе использовать объекты информационных технологий и технических средств обеспечения их функционирования в целях осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Однако комитет по экономполитике полагает, что такие изменения требуют дополнительного обсуждения, поскольку "создают угрозу конфиденциальности сведений, содержащих государственную и коммерческую тайну и используемых при реализации проекта, а также риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и использования персональных данных третьих лиц".