МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft объявила, что Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11, следует из сообщения Microsoft, опубликованного в официальном блоге. iPhone 14 Pro стал одной из самых популярных новинок Apple у россиян

"Мы рады объявить, что теперь вы сможете получить доступ к своим фотографиям и видео с iPhone, а также к любимым развлечениям Apple на консолях Xbox и устройствах Windows еще проще, чем когда-либо", — говорится в сообщении Microsoft.

Компания сообщает, что в ноябре все пользователи получат доступ к фото и видео из iCloud через приложение "Фото" в Windows 11. Microsoft отмечает, что два других сервиса, Apple Music и Apple TV, появятся на Windows в следующем году, а предварительные версии этих приложений будут доступны в Microsoft Store уже в конце этого года.

В сообщении Microsoft отмечается, что Apple TV уже работает на консолях Xbox и теперь на них появится и Apple Music.

"Подобные интеграции — только один из способов сделать Windows доступной для большего числа людей, предлагая вам ваши любимые возможности на каждом используемом вами устройстве", — сообщается в блоге.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.