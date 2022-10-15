МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Американский портал Axios сообщил о намерении Федеральной комиссии по связи США запретить продажи новых гаджетов китайских компаний Huawei и ZTE на территории страны, пишет "Московский комсомолец". Китайские производители чипов обвинили США в торговой дискриминации

Вашингтон ранее ограничил поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай.

Отмечается, что законопроект о запрете импорта китайских устройств уже прорабатывается. После вступления в силу ограничение будет иметь официальный характер. При этом, разрешается продавать и использовать уже поставленное оборудование, поясняет издание.

По информации газеты, в проект включена продукция Huawei и ZTE, а также Hytera Communications Corporation, Hikvision и Dahua Technology Company.