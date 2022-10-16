МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla пообещал продолжить финансировать для Украины обслуживание системы спутниковой связи Starlink. Россия пытается "убить" Starlink на Украине, заявил Маск

"Черт с ним… Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Маск заявил, что SpaceX больше не сможет платить за обслуживание Starlink на Украине. Американские СМИ сообщали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов.

На данный момент Киеву передано около 20 тысяч терминалов Starlink. Как сообщал Маск, это обошлось в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы превысят 100 миллионов долларов.