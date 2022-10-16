МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В последнее время фиксируется рост популярности у мошенников разновидности фишинга, который распространяется на тех, кто пользуется аккаунтами Google. Об этом RT рассказала CEO компании CloudPayments Татьяна Глазачева. Мошенники стали чаще действовать от имени сотрудников Центробанка

По ее словам, злоумышленники, используя скомпрометированные в сети Google-аккаунты и стандартные функции "Google Диск", делятся с пользователями специально созданными документами, которые содержат ссылки на ресурсы с вредоносным ПО. Затем этим аккаунтам на почту, а также на мобильные устройства приходят пуш-уведомления от имени Google о том, что с ними поделились доступом к файлу.

По ее словам, сам факт того, что отправителем выступает Google, заметно повышает доверие к сообщению. При этом название документа, которым делится злоумышленник, имеет весьма "заманчивую" тему.

"Например, "Вам начислена денежная компенсация внушительного размера" (иногда тема письма связана с какой-то горячей новостью). После перехода по ссылке открывается сам документ (как правило, это документ в одном из форматов:.pdf,.excel,.doc), который непосредственно и содержит ссылки на вредоносные ресурсы", — уточнила она.

Эксперт подчеркнула, что целью как правило, является попытка либо получить реальную связку "логин — пароль" от аккаунта, либо заразить компьютер вирусом.

Она также дала несколько советов, как не попасться на уловки мошенников. По ее словам, не следует переходить по сомнительным, странным, непонятным ссылкам; нельзя открывать письма и принимать встречи от незнакомцев. Нужно зайти в "Настройки", перейти к вкладке "Уведомления" и снять галочки с "Получать оповещения по электронной почте обо всех изменениях, связанных с объектами на "Google Диске".

"Будьте бдительны и помните, что вряд ли кто-то просто так захочет вам перевести деньги и будет настойчиво об этом напоминать", — заключила Глазачева.