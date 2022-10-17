МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Разрешения, которые пользователь смартфона настраивает при скачивании того или иного приложения, могут потенциально представлять опасность, предупредил в эфире радио Sputnik директор ООО "Центр КиберБезопасности" Вячеслав Демин. Эксперт рассказал, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

По его словам, таким образом можно собирать информацию о владельце устройства и получать доступ к хранящимся в телефоне данным.

"Самое важное разрешение – это права администратора, оно, по сути, дает приложению полный доступ к мобильному устройству и его файловой системе. Доступ к чтению внутренней памяти означает доступ к закрытому хранилищу, в котором находятся базы данных приложений. Доступ к звонкам и СМС позволяет приложению читать журнал вызовов и совершать звонки, читать и отправлять СМС. Доступ к контактам позволяет получать информацию о контактах, доступ к микрофону – записывать звук с микрофона, а доступ к геолокации – узнавать местоположение владельца устройства", – пояснил Демин.

Эксперт уточнил, что злоумышленники чаще всего применяют популярные приложения, разработчики которых допустили какие-либо ошибки.

"Обычно вредоносная функциональность внедряется в популярные приложения. Если ПО, имеющее такие разрешения, написано без ошибок, то злоумышленник не сможет через него получить доступ к чувствительной информации. Однако, если в приложении есть ошибки, злоумышленник, используя уязвимости приложения, может внедриться в него и украсть информацию жертвы", – рассказал он.

Также эксперт отметил, что есть ряд признаков, которые указывают на вредоносную активность мобильных приложений.

"Чаще всего вредоносная активность приложения скрывается за вполне легальной. Но если вы заметили, что у вас появляется реклама в приложениях, телефон сам подписывается на платные рассылки и заходит на рекламные сайты, то это признак наличия у вас вредоносного приложения. Чтобы избежать загрузки вредоносного ПО, нужно быть внимательными при скачивании приложений, обращать внимание на отзывы пользователей, количество загрузок и известность издателя", – сказал Демин.

Для защиты смартфона от вредоносных приложений он посоветовал использовать антивирусы.