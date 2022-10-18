МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Любые пользователи, проверяющие компьютерные системы в России на безопасность, в том числе "белые хакеры", могут быть привлечены к уголовной ответственности за свою деятельность, заявил РИА Новости эксперт в области кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев. В Kaspersky рассказали о новых вирусах под видом дополнений к WhatsApp

"Любое использование программ, так или иначе воздействующих на систему защиты компьютерной информации, может повлечь уголовное наказание. Под особой угрозой находятся лица, имеющие образование и опыт в сфере компьютерных технологий, поскольку предполагается, что они осведомлены о рисках использования такого ПО. Вообще, преступником может стать как айтишник, создающий программы для проверки интернет-платформ и сервисов на уязвимость, так и любой пользователь интернета, использующий сканеры сети или приложения для подбора паролей", — сказал Царев.

Он отметил, что программы для проверки на уязвимости используют все пентестеры (специалисты по анализу защищенности систем), причем половина из них – без применения договора или удаленно (из дома, например). "А это несколько сотен человек по стране. Но основная группа риска – более 10 тысяч студентов специальности ИБ и IT, которые применяют подобные инструменты бездумно. Практически каждый из них осуществляет сканирование по собственной инициативе хотя бы раз в год", — уточнил эксперт.

Таким образом, по словам эксперта, программы, которые по критериям подпадают под "нейтрализующие средства защиты" (сканеры, приложения дешифровки и тестирования средств защиты), находятся в серой зоне правового регулирования. Важно использовать только сертифицированное программное обеспечение.

"Самостоятельное использование сканеров и иных программ из интернета может быть расценено как преступление, поэтому лучше делегировать такую задачу профессионалам, занимающимся ИБ. Компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, имеют опыт в данной сфере и понимают риски использования тех или иных программ", — отметил Царев.

По его словам, подходящим вариантом выявления уязвимостей является пентест, проведение которого требует грамотного составления договора. В документах важно детально определить предмет и границы такого тестирования, урегулировать риски и ответственность сторон. Это позволит провести легальное исследование безопасности и предотвратить угрозы взломов в будущем.