МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Порядка 73% россиян используют мобильные приложения для видеозвонков в личных целях, 27% — в рабочих, 13% — в учебных, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Россиянам рассказали, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном

"Согласно опросу Роскачества, 73% респондентов используют мобильные приложения для видеозвонков в личных целях, 27% — в рабочих, 13% — в учебных", — говорится в сообщении (респондентам предлагался множественный вариант выбора). В то же время большинство использует приложения как минимум дважды в неделю: 29,8% 1-2 раза в неделю и 22,6% ежедневно, 17,9% 1 раз в месяц и 15,5% 1-2 раза в квартал.

Эксперты опирались на результаты тестирования, в котором приняло участие 80 респондентов — по 5 пользователей на каждую платформу (iOS, Android). Всего приложения оценивались по 133 критериям. В число наиболее популярных мобильных приложений для видеоконференций вошел Telegram и семь сервисов для организации видеовстреч — Skype, "Салют, Jazz" (SberJazz), "Яндекс.Телемост", "VK Звонки: безлимитное общение", "Видеозвонки Mail.ru", "ICQ — видеозвонки, чаты" и Zoom Cloud Meetings.

В рейтинге мобильных приложений для видеозвонков iOS на первом месте оказался "VK Звонки", на втором — Zoom Cloud Meetings, на третьем — Telegram, на четвертом — Skype, на пятом — "ICQ — видеозвонки, чаты", на шестом — "Яндекс.Телемост", на седьмом — "Салют, Jazz", на восьмом — "Видеозвонки Mail.ru".

В то же время в рейтинге для видеозвонков Android на на первом месте "VK Звонки: безлимитное общение", на втором — Zoom Cloud Meetings, на третьем — "Яндекс.Телемост", на четвертом — Telegram, на пятом — Skype, на шестом — "Салют, Jazz", на седьмом — "ICQ — видеозвонки, чаты", на восьмом — "Видеозвонки Mail.ru". В топ-3 самых функциональных приложений для Android и iOS вошли "VK Звонки: безлимитное общение", Zoom Cloud Meetings и Telegram.

При этом специалисты обозначили некоторые замечания по наличию трекеров — часть приложения, предназначенная для сбора данных о пользователе или о его действиях. Так, на Android "Видеозвонки Mail.ru" имеет больше всего следящих трекеров аналитических медиагигантов. Не имеют трекеров "Салют, Jazz" и "Яндекс.Телемост". А в своих политиках конфиденциальности только "ICQ — видеозвонки, чаты" и Telegram указали сроки обработки и хранения персональных данных. При этом первое из них единственное из исследуемых, не передающее данные третьим лицам, остальные передают — но только для осуществления деятельности.