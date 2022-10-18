МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Национальный стандарт для умных устройств, включая приборы учета ресурсов ЖКХ, должен появиться в России до конца текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Эксперт объяснила, могут ли хакеры взломать бытовые приборы

"Национальный стандарт в сфере интернета вещей, который позволит создать единую систему учета умных и подключенных приборов и устройств, включая приборы учета ресурсов ЖКХ, должен появиться в России до конца 2022 года… Работу над проектом стандарта "Протокол беспроводной передачи данных для высокоемких сетей на основе сверхузкополосной модуляции радиосигнала" (OpenUNB) с 2019 года вели Центр компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе "Сколтеха" и технический комитет 194 "Кибер-физические системы", — говорится в сообщении.

Директор по развитию технологических стандартов "Платформа НТИ" Никита Уткин отметил, что документ регулирует организацию радиоканалов между большим количеством устройств, передающих информацию, и сетевыми шлюзами. "Стандарт будет востребован в широком спектре так называемых умных или подключенных устройств, в том числе в сфере учета потребляемых ресурсов ЖКХ… Стандарт OpenUNB позволяет объединять "умные" счетчики и другие устройства в единую систему. Документ полностью готов, прошел публичные обсуждения", — добавил он.

По словам Уткина, стандарт является энергосберегающим, что является важным для решений в области умных многоквартирных домов, в частности решений интернета вещей в ЖКХ и общедомовой инфраструктуре, в которой беспроводные приборы чаще всего получают энергию от встроенной батарейки.

"Разработанный стандарт обеспечивает высокую надежность передачи сигнала, устойчивость к кибератакам и защиту от утечки информации третьим лицам. Документ гармонизирован с международными подходами к развитию IoT-протоколов, а также приведен в соответствие с нормами отечественных стандартов шифрования", — подчеркнул он.