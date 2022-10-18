МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет. Google назвала причину блокировки аккаунта Совета Федерации на YouTube

"28 сентября Максут Шадаев (глава Минцифры — ред.) на встрече с региональными журналистами заявлял: "У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет", — говорится в сообщении министерства.

Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube. Ведомство сообщало, что рассматривает действия видеохостинга как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России. Подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87.