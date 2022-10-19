МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В Госдуме предложили перечислять 50 процентов суммы штрафа, назначенного за телефонный спам, истцам — гражданам, выявившим нарушение, передает RT. В Госдуме призвали ограничить доступ посторонних на школьные территории

С соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Фёдоров. Он направил письмо на имя главы ФАС России Максима Шаскольского.

По словам парламентария, в соответствии с законодательством в России запрещено распространять рекламу с использованием сетей электросвязи, в том числе посредством телефонной связи, без согласия абонента либо адресата на получение подобной информации.

За нарушение предусмотрены штрафы, вплоть до 500 тысяч рублей в отношении юридических лиц. При этом суммы административных штрафов зачисляются в федеральный, региональный либо муниципальный бюджет.

При этом законодатель отметил, что гражданин, выявивший нарушение закона о рекламе, подавший заявление в суд, потративший личное время, претендовать на сумму или часть суммы наложенного административного штрафа сейчас не может.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе, а именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику", — говорится в обращении.