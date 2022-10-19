МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ официально запустило маркетплейс российского программного обеспечения — Russoft.ru — который ранее функционировал в тестовом режиме, на нем представлено уже более тысячи решений, сообщает министерство. Минцифры предложило усовершенствовать государственные информсистемы

Маркетплейс был запущен в начале сентября в тестовом режиме. Отмечалось, что он был создан на основе реестра российского ПО и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей.

"Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на "Госуслугах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это это удобная площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более тысячи решений. "На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить ПО", — говорится в сообщении.

Также на сервисе представлена удобная навигация, которая позволяет заказчику выбрать продукт. "По категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие", — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время функционал маркетплейса будет расширен: появятся рейтинги продуктов, можно будет оставлять отзывы.