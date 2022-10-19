МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Коммуникация ведомств через любые платформы не гарантирует безопасность передачи информации, так как программное обеспечение можно взломать, заявил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. В ГД предложили запретить использовать WhatsApp в служебных целях

Ранее в среду "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минпромторга сообщил, что министерство просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций (ВКС), включая Zoom, Skype и WhatsApp*, в целях обеспечения кибербезопасности. В качестве альтернативы министерство предлагает использовать сервисы российских разработчиков, состоящих в реестре отечественного программного обеспечения.

"Решение запрета иностранных коммуникационных платформ для использования внутри госслужбы назрело уже давно. Есть факт: общение через иностранные системы для общения – мессенджеры, системы видеоконференций (ВКС) – может прослушиваться специалистами из других стран. Общение через российские платформы, конечно, не гарантирует от обратного – ведь программное обеспечение (ПО) можно взломать", — подчеркнул Сиволобов.

По словам эксперта, российские ведомства должны "максимально" присутствовать во всех каналах коммуникаций, чтобы доносить свои слова до всех аудиторий: "российской, ближнего зарубежья, стран Европы, Америки, Азии и Африки". Мессенджер Telegram в этом вопросе является "главной всероссийской площадкой": по мнению Сиволобова, пока нет "ни одного продукта, который хотя бы приблизился к удобству этой платформы".

"Российские ведомства никуда не уйдут из Telegram, так как это наиболее короткий и востребованный канал общения с российской аудиторией. Уход из Telegram будет означать потерю контакта с людьми – к информационному вакууму, который заполняется слухами и домыслами", — добавил эксперт.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.