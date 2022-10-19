Apple заявила, что VK вернулся в App Store, потому что холдинг не находится под санкциями
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ранее удаленные приложения VK восстановили в App Store, поскольку VK предоставил документы, подтверждающие, что холдинг не находится под санкциями, сообщает издание The Verge со ссылкой на представителя Apple.
"После удаления приложения разработчик предоставил необходимую информацию, подтверждающую, что его контрольный пакет акций не принадлежит организации, находящейся под санкциями, или не контролируется таковой", — сообщил изданию представитель Apple Питер Аджемян.
В конце сентября многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте" VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. Представители Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store санкциями со стороны Великобритании. Тринадцатого октября приложения вернулись в маркетплейс.