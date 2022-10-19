МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ранее удаленные приложения VK восстановили в App Store, поскольку VK предоставил документы, подтверждающие, что холдинг не находится под санкциями, сообщает издание The Verge со ссылкой на представителя Apple. VK подтвердила возвращение удаленных приложений в App Store

"После удаления приложения разработчик предоставил необходимую информацию, подтверждающую, что его контрольный пакет акций не принадлежит организации, находящейся под санкциями, или не контролируется таковой", — сообщил изданию представитель Apple Питер Аджемян.

В конце сентября многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте" VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. Представители Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store санкциями со стороны Великобритании. Тринадцатого октября приложения вернулись в маркетплейс.