МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Число атак шпионских программ на смартфоны пользователей с января по сентябрь 2022 года в мире выросло на 29% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигло почти 800 тысяч, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", результаты которого есть у РИА Новости. В Kaspersky рассказали о новых вирусах под видом дополнений к WhatsApp

"В январе — сентябре 2022 года в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В России за это время в компании зафиксировали более 320 тысяч таких атак, во всем мире их было почти 800 тысяч", — говорится в исследовании.

Отмечается, что эти программы собирают личные данные пользователя без его согласия и передают их злоумышленникам. "Они могут получить доступ к переписке в социальных сетях и мессенджерах, перехватывать и анализировать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана. И это далеко не полный перечень их возможного функционала. Зловреды используют и для слежки за рядовыми пользователями, и в рамках сложных целевых атак на компании", — отмечается в исследовании.

В компании добавили, что самостоятельно определить, что на устройстве установлено шпионское ПО, крайне сложно. Среди косвенных признаков — быстрая разрядка батареи или расход большого объема трафика. Однако, чтобы убедиться, что на устройстве работает шпионское ПО, следует использовать защитное решение или обратиться к специалистам.

"Для сбора данных о человеке злоумышленники и недоброжелатели могут применять шпионское или сталкерское ПО. Последние представляют собой коммерческие программы для слежки. Обычно их используют те, кто близко знаком с жертвой — для установки такого софта нужен непосредственный доступ ко смартфону. К слову, в 2022 году наши решения зафиксировали почти 55 тысяч атак на российских пользователей с применением сталкерских приложений", — поясняет эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев, слова которого приводятся в сообщении.