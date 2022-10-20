Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году
Глава Минцифры Шадаев: ведомство полностью подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минцифры России в 2023 году завершит подключение военкоматов к сети Министерства обороны и к защищенному интернету, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджетной политике.
"В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету", — заявил министр.
По словам Шадаева, в 2022 году планируется завершить строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.