МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минцифры России в 2023 году завершит подключение военкоматов к сети Министерства обороны и к защищенному интернету, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджетной политике. Минцифры запустило маркетплейс российского программного обеспечения

"В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету", — заявил министр.

По словам Шадаева, в 2022 году планируется завершить строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.