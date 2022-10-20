Минцифры ожидает проведения высокоскоростного интернета на севере Якутии
Минцифры ожидает проведения 11 линий скоростного интернета на севере Якутии до 2025 года
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минцифры России работает над подписанием соглашения на прокладку 11 маршрутов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью порядка семи тысяч километров на севере Якутии в 2023-2025 годах, они позволят подключить к скоростному интернету около 72 тысяч человек, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Речь идет об 11 маршрутах ВОЛС на территории Республики Саха (Якутия). Запланированный период их строительства — 2023-2025 годах, а общая протяженность — порядка 7 тысяч километров. Маршруты пролягут через 86 населенных пунктов, предполагаемый охват населения составит около 72 тысяч человек", — отметили представители Минцифры.
Ранее в четверг министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство подписывает отдельное соглашение для протяжения ВОЛС на север Якутии. Подрядчик проекта не уточняется.