МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российские ученые разработали технологию управления спецтехникой с помощью жестов, в будущем решение может быть использовано для навигации беспилотников, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). В Японии разработали реактор АЭС на основе уроков Фукусимы

"Российские инженеры разработали технологию управления спецтехникой, роботизированными платформами и механизмами с помощью жестов. Решение, основанное на обработке нейросетью видеопотока, в будущем может быть использовано для управления различными беспилотными аппаратами… Решение, созданное в основном из российских комплектующих, готово к серийному производству", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время технология уже используется для управления роверами. По мнению разработчиков, технология будет востребована в строительстве и логистике, например, на складах, для более удобной работы специалистов.

По словам генерального директора компании Droneshub, разработавшей систему, Максима Томских, ровер анализирует видеопоток с бортовой камеры, распознает заданные жестовые команды, в том числе начало работы системы управления инициируется по "приветственному жесту".

"Дальше можно показать роверу, что от него требуется: "следуй за мной", "поворот", "вперед", "назад", "включи фары" и другие команды. Решение можно интегрировать и в другие машины, коммунальную и спецтехнику: бульдозеры, погрузчики, тракторы, а также и в беспилотные аппараты", — рассказал Томских.

Разработчики отмечают, что технически решение может распознавать несколько сотен вариантов сложных жестов, в том числе с двумя руками. Кроме того, в ближайшее время планируется добавить к жестам еще и голосовые команды.