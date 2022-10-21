МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Тайваньский производитель электроники Foxconn заявил в пятницу, что производство на его крупнейшей фабрике iPhone в китайском городе Чжэнчжоу остается на обычном уровне, несмотря на то что на заводе на этой неделе были ужесточены правила, связанные с COVID-19, сообщает Рейтер. Apple решила сократить производство iPhone 14 Plus

В кампусе в Чжэнчжоу, где осуществляется сборка iPhone компании Apple Inc, насчитывается около 300 000 работников, которым начиная со среды запрещено питаться в городе и которые должны уносить еду в свои общежития. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте предприятия в сети WeChat.

"(Завод в) Чжэнчжоу продолжает поддерживать производство на обычном уровне и мало пострадал (от указанной ситуации)", — заявила Foxconn агентству Reuters.

Новые меры последовали за очередной вспышкой в Чжэнчжоу, где с 8 октября было зафиксировано в общей сложности 196 случаев заболевания. Между тем местная фабрика Foxconn наращивает производство новой модели iPhone 14.

Apple пока не ответила на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.