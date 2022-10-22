МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Смартфон будет работать дольше при регулярной чистке: скопившаяся пыль и ворсинки могут забиваться в разъемы открытого типа, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов. В Kaspersky зафиксировали учащение атак шпионских программ на смартфоны

"Как и любая вещь, смартфон требует ухода. Везти его в SPA не придется, а вот чистить нужно регулярно. В разъемы открытого типа забивается пыль и ворсинки от одежды, а это не лучшим образом сказывается на контактах. Например, из-за скопившегося мусора вилка от зарядки может не полностью заходить в гнездо, и в какой-то момент телефон просто перестанет заряжаться", — поделился советом эксперт.

Ефимов также уточнил, что динамики смартфона стоит протирать спиртовыми салфетками — это позволит улучшить звук в гаджете. Кроме того, не нужно забывать и о "доспехах" для смартфона — защитное стекло и чехол защитят устройство в случае падения или другого форс-мажора. Эксперт отметил, что примерно 90% всех обращений в сервисные центры не по гарантии связано с "битыми" смартфонами, причем чаще всего страдает дисплей.

"Сегодня стоимость этих комплектующих такова, что иногда бывает выгоднее купить новый телефон. Защитные аксессуары — недорогой и надежный способ, позволяющий избежать таких неприятностей", — пояснил Ефимов.

По его словам, еще один важный момент в уходе за смартфоном — это проверка оставшейся свободной памяти в устройстве. Как отмечает эксперт, чем больше свободного места в телефоне, тем корректнее он будет работать, рекомендуемый объем свободной памяти — не менее 30%.

"Поэтому удаляйте приложения, которыми не пользуетесь долгое время, не забывайте чистить кэш, а для хранения файлов используйте облачные сервисы. И, конечно, не игнорируйте обновление ПО — это позволит существенно оптимизировать работу гаджета", — резюмировал Ефимов.