МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram объявил конкурс на проверку надежности смарт-контакта, который ляжет в основу платформы для выставления на аукцион уникальных имён пользователей, нашедший серьёзную уязвимость сможет выиграть до 50 тысяч долларов, говорится в сообщении официального канала мессенджера по конкурсам. Covindex вернулся к росту на прошлой неделе

Смарт-контракты — компьютерный алгоритм, позволяющий проводить безопасные онлайн-сделки, использующиеся в том числе для передачи прав собственности.

"Только что был опубликован смарт-контракт, который Telegram будет использовать для выставления своих имен пользователей на аукцион. Любой желающий может проанализировать смарт-контракт на предмет потенциальных недостатков в безопасности. Тот, кто сможет обнаружить серьезную проблему безопасности в течение следующих 70 часов, может выиграть до 50 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что призовой фонд конкурса составляет до 100 тысяч долларов. "Вознаграждение зависит от серьезности обнаруженных проблем и потенциально может варьироваться от 200 долларов за незначительные корректировки кода до 50 тысячи долларов за серьезные недостатки — например, поведение, которое может обойти логику и условия смарт-контракта, чтобы переназначить права собственности на активы", — уточняется в сообщении.

В конце августа основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление аукциона имён пользователей, на котором владельцы уникальных никнеймов смогли бы передавать их в защищённых сделках с обеспеченным смарт-контрактами правом собственности. Позднее — 20 октября — на официальном канале Telegram про имена пользователей, появилась информация, что этап разработки платформы почти завершен.