МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги, сообщил журналистам гендиректор предприятия "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков. Мантуров оценил объем финансирования космического проекта "Сфера"

"Аппараты эти очень востребованы, они стали вдвойне востребованы в связи с уходом многих спутниковых систем из России по понятным причинам", — сказал Черенков после пуска ракеты "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и аппаратом "Скиф-Д".

"Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит… Мы ожидаем ещё больший рост в ближайшие годы, мы готовимся", — добавил он.

Сейчас, по словам Черенкова, спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" значительно вырос, а запуск трех новых спутников позволит увеличить скорость передачи данных.

Гендиректор предприятия уточнил, что спутники смогут предоставлять услуги примерно через месяц. Это время уйдёт на то, чтобы развести их по орбите и провести другие подготовительные процедуры.

Он напомнил, что услугами "Гонцов" пользуются транспортные компании, а также другие компании, которые передают данные например, нефтегазовые, а также суда, в том числе на Северном морском пути.