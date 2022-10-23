МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги, сообщил журналистам гендиректор предприятия "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

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"Аппараты эти очень востребованы, они стали вдвойне востребованы в связи с уходом многих спутниковых систем из России по понятным причинам", — сказал Черенков после пуска ракеты "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и аппаратом "Скиф-Д".

"Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит… Мы ожидаем ещё больший рост в ближайшие годы, мы готовимся", — добавил он.

Сейчас, по словам Черенкова, спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" значительно вырос, а запуск трех новых спутников позволит увеличить скорость передачи данных.

Гендиректор предприятия уточнил, что спутники смогут предоставлять услуги примерно через месяц. Это время уйдёт на то, чтобы развести их по орбите и провести другие подготовительные процедуры.

Он напомнил, что услугами "Гонцов" пользуются транспортные компании, а также другие компании, которые передают данные например, нефтегазовые, а также суда, в том числе на Северном морском пути.