МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Samsung активно набирает персонал в России, в московском офисе компании открыты 22 вакансии, пишут "Известия". Samsung к 2027 году нарастит производство современных микросхем в три раза

Идут поиски старшего специалиста по маркетингу, который будет координировать стратегию продаж мобильных устройств в магазинах бренда. Также ищут менеджера по работе с ключевыми клиентами — он будет отвечать за планы по продажам мобильных устройств у партнеров компании. Кроме того, требуется специалист, который будет координировать спецпроекты и различные активности для аудитории поколения Z — то есть молодых людей, родившихся между 2000 и 2011 годами.

Основатель агентства "Лампа PR" Евгения Лампадова предположила, что, судя по количеству вакансий и их описанию, компания либо рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, либо допускает вариант продаж через дистрибуторов или площадки-посредники. "Те же российские маркетплейсы могут выступить таким каналом", — отметила она.

Управляющий PR-агентства Khisam Communications Тауфик Хисамов отметил, что компания не оставляет надежд на улучшение ситуации и последующее возвращение в Россию — особенно в свете того, что рынок всё активнее заполняется китайскими конкурентами.

В пресс-службе Samsung заявили, что все 22 вакансии опубликованы "в рамках стандартного процесса найма". При этом маркетолога, ориентированного на поколение Z, ищут на замену ушедшему сотруднику.

Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. "Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", — подчеркнули в пресс-службе.