САМАРКАНД, 24 окт — ПРАЙМ. Россия является стратегическим партнером Узбекистана в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по многим направлениям — от образования до интернета, заявил РИА Новости в понедельник первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Олег Пекось. В России отметили рост товарооборота с Узбекистаном

В Самарканде в понедельник открылась ИКТ-неделя. В ее рамках, в частности, состоятся саммит ИКТ, выставка ICTEXPO, форум Digital Eurasia. Участниками недели станут около 100 зарубежных компаний, а также международных и региональных организаций в области связи.

"Россия — это стратегический партнер по многим направлениям", — сказал Пекось в кулуарах саммита, комментируя сотрудничество с РФ в сфере ИКТ. Он сообщил, что на прошлой неделе с российской стороной обсуждался большой перечень проектов — от образовательной сферы до сотрудничества в интернете, в рамках ИКТ-недели ожидается визит министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Первый замглавы мининфокома Узбекистана уточнил, что российские компании принимают участие в ИКТ-неделе по трем направлениям. В частности, "Яндекс", "Мегафон", "Руссмарт", "Иннотех" поделятся опытом технологий цифровой трансформации по направлению Smart City. "По искусственному интеллекту отдельно идет работа со "Сколково", также с рядом российских участников (сотрудничаем) в сфере образования", — отметил Пекось

По его оценке, участие IT-компаний из РФ в ИКТ-неделе в Узбекистане за последние два-три года выросло в 5-6 раз. "То есть это рынок, и все условия созданы для того, чтобы компании развивались. И мы видим эту тенденцию каждый год на улучшение", — считает Пекось.

Пекось отметил, что более 60% граждан Узбекистана сегодня смотрят видео- и интернет-контент на русском языке. "Поэтому, конечно же, для того, чтобы получать качественный этот контент, кратчайший путь — это через Российскую Федерацию", — добавил первый замминистра.